VIDEO: Kultna skupina ostala brez basista, umrl je par ur po nastopu

Kerry Turman, dolgoletni basist legendarne skupine The Temptations, ki sicer deluje že od leta 1960, je umrl v 60. letu starosti, in sicer par ur po nastopu v Misuriju.

Daily Mail poroča, da so neodzivnega našli v hotelski sobi, za zdaj pa kaže, da je šlo za naravno smrt. Ugotovitve obdukcije še niso znane.

Spomin nanj so obeležili tudi na facebooku skupine, kjer so zapisali, da so izgubili ljubljenega družinskega člana.

Turman je s skupino, ki je trenutno na turneji s skupino Beach Boys, sodeloval od 80. let preteklega stoletja.