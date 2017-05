VIDEO: Komik v preiskavi zaradi žalitve boga

Ljudem na obraz že desetletja riše nasmehe, mnogi se ob njegovih vragolijah in norčijah v krohotu držijo za trebuh. Četudi britanski komik Stephen Fry s svojim morda malce ostrim, značilno črnim britanskim smislom za humor verjetno ni za vsak okus. Podobno kot tudi njegova razmišljanja vselej ne padejo na plodna tla, čeprav velja za skoraj vseveda, ki so ga že večkrat označili za najbolj bistroumno televizijsko osebnost. A če se je v preteklosti, ker svojih misli ne cenzurira, znašel v nemilosti pri mnogo predstavnicah nežnejšega spola in je zaradi trditev, da ženske seksajo z moškimi le, ker so prepričane, da je to cena, ki jo morajo plačati za zvezo, v feminističnih vodah zavrelo, ga zdaj njegov dolgi jezik lahko pošteno udari po žepu. Po mnenju nekaterih je namreč spljuval najvišjo, že nedotakljivo avtoriteto. Samega boga! Zaradi bogokletstva, ki prihaja s kaznijo 25 tisočakov, so ga pod drobnogled vzeli irski preiskovalci.



Če bi bil bog resnično dober in vsemogočen, sveta ne bi pretresale tolikšne nerazložljive in nesmiselne nepravice in trpljenja. Tako je prepričan Fry, ki je v za okuse nekaterih prepikantnem intervjuju z irskim televizijskim voditeljem Gayem Byrnom boga označil za popolnega manijaka. Zlobnega, neumnega in polnega kapric. »Kako si drzneš ustvariti svet, na katerem vlada toliko trpljenja in bede? To ni v redu, temveč povsem in v celoti zlobno,« bi Fry namreč dejal, če bi se soočil z bogom. In se obenem vprašal, »čemu bi moral spoštovati očitno muhastega, zlobnega in neumnega boga, ki je ustvaril svet, prepoln bolečine in nepravic«. Ne nazadnje – »kostni rak pri otrocih?! Če je dovolil to, potem je pač popoln manijak. Povsem sebičen. In mi naj bi vse življenje preklečali in se mu zahvaljevali?!« Besede iz februarja 2015, ki jih ni bilo moč zamuditi, saj je posnetek brzinsko zakrožil po spletu, na youtubu pa si ga je ogledalo že preko sedem milijonov ljudi. Kar mu je godilo. Pač v prepričanju, da je lahko le dobro, da je začel debato, ki so jo nato nadaljevale množice. Ob čemer je dodal, da nikoli ni izpostavil, niti mimogrede omenil konkretne religije. »Vsekakor nisem nameraval reči česa žaljivega do nobene veroizpovedi. Prepričan sem, da nisem.«



Morda meni, da nikogar ni osebno užalil, a anonimni gledalec se z njim očitno ne strinja. Kajti čeprav komik naj ne bi prizadel anonimneža osebno, je ta prepričan, da je s svojimi besedami zagrešil bogokletstvo. In to je takoj prijavil policiji. »To je moja državljanska dolžnost,« je dejal. In čeprav je nato vse malce potihnilo, očitno ni zdrsnilo v pozabo. Nedavno so ga namreč obiskali predstavniki oblasti, ki so proti zvezdniku sprožili preiskavo. In če ugotovijo, da je Stephen tudi v resnici s svojimi besedami zagrešil zločin proti bogu, ga čaka 25.000 evrov globe. »Ničesar ne moremo reči. Vsaj dokler je preiskava v teku,« je dejal zvezdnikov predstavnik, komentarjev pa ni hotela podati niti irska policija.