VIDEO: Kaj je spet storil Donald? Melania se je zdrznila

Mnogo je bilo že zapisanega o odnosu med predsednikom ZDA in njegovo ženo, vendar ob vsaki javni prireditvi na dan prihajajo nove podrobnosti. Med govorom, ki ga je imela Melania Trump na Floridi, jo je mož prijel za roko, ona pa se je ob dotiku vidno zdrznila. Pozorni opazovalci so takoj pripomnili, da med dvema očitno nekaj ni v redu in so hudobno dodali, da se Melania celo boji svojega moža.

Poleg takšnih ugibanj, pa je neizpodbitno dejstvo, da Donald ni nikakšen kavalir, kar je dokazal ob več priložnostih, tudi na dan Melanijinega govora. Posnetek, na katerem sta zakonca stopala iz letala jasno prikazuje, kako je Donald spet za seboj pustil svojo lepo ženo in ji nato celo zaloputnil vrata pred nosom, Melania pa je sama odšla do drugih vrat in sedla v avto.