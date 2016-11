VIDEO: Justin Bieber boksnil oboževalca. Poglejte posnetek

Oboževalci so neučakani in bi za srečanje s svojim idolom naredili marsikaj. Prav zato se je nedavno v Barceloni zgodil incident, v katerega naj bi bil vpleten zvezdnik Justin Bieber, idol mnogih mladih.

Ko so ga pripeljali na koncert, so bila zadaj stekla spuščena, zato je eden od oboževalcev izkoristil priložnost in stegnil roke v avto ter se ga dotikal. Kamere so posnele, kako je iz avta pokukala roka in oboževalca zadela v obraz. Zakrvavel je, avto z Bieberjem pa je odpeljal.

Mnoga dekleta so se ustavila ob krvavečemu fantu in kar niso mogla verjeti, kaj se mu je zgodilo.