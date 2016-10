VIDEO: Jugoslovanskega večnega dekleta ni več

Po kratki in težki bolezni je v 71. letu starosti umrla zvezda jugoslovanske 'šlagerske' scene, hrvaško-makedonska pevka Ljupka Dimitrovska, ki so jo zaradi veselih pesmi poimenovali večno dekle.

Rojena je bila leta 1946 v Skopju, vse do smrti pa je živela in delala v Zagrebu. Bila je ena izmed najpopularnejših pevk v bivši Jugoslaviji.

Njen prvi album Ljupka je izšel leta 1975. Med njene najbolj poznane hitre zagotovo sodijo tudi pesmi Čibu, čiba, Adio in Tvoja barka mala.

Avtor večine njenih skladb je bil njen mož, dirigent in skladatelj Nikica Kalođera, s katerim je bila poročena 38 let, vse do njegove smrti leta 2002. V zakonu se jima je rodila hči Nika.