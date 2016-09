VIDEO: To je seks, ki si ga je hkrati ogledalo več kot 20 milijonov ljudi

Po petih letih se je končno zgodil filmski seks, ki ga je »v živo« gledalo 24 milijonov ljudi. Gre za nanizanko Veliki pokovci (The Big Bang Theory), med rjuhe pa sta skočila bistri, a čustveno hladni Sheldon in njegovo dekle Amy, ki hrepeni po njegovih dotikih. Prav zaradi teh številk – pritegnili so največ gledalcev v zgodovini televizije – se bo serija znašla v Guinnessovi knjigi rekordov za leto 2017.