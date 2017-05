VIDEO: To je sanjski otok, na katerem bo Pippa preživela medene tedne

Pippa Middleton in njen mož James Matthews sta pripravljena, da odpotujeta na najbolj romantično potovanje v svojem življenju. Kot poročajo britanski mediji, bosta medene tedne preživela na otoku sredi Pacifika, z imenom Tetiaroa. Informacije o svojem romantičnem potovanju sta Pippa in James dobro skrivala, a so zdaj pricurljale v javnost.

Otok je bil nekdaj v lasti Marlona Branda. Igralec je otok kupil leta 1966 za mizernih 15 tisoč funtov, po njegovi smrti leta 2004 pa je postal ekskluzivno luksuzno letovišče, na katerem je zraslo 35 vil.

Nočitev na tem oddaljenem otoku bo v bungalovu na plaži, ki ima svoj bazen, stala vrtoglavih tri tisoč funtov. A glede na to, da sta za poroko zapravila več kot 700 tisoč funtov, bo to verjetno le kaplja v morje.