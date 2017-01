VIDEO: To je posnetek, o katerem vsi govorijo: Hillary zasači Billa Clintona, ko ...

To je to. Donald Trump je novi predsednik ZDA. Zdaj pa je čas za seciranje fotografij in ljudi na njih. Kako so obrnjeni, h komu so obrnjeni, kaj to pomeni ... Toda ta članek ne bo eden takšnih. Želimo zgolj prikazati enega od posnetkov, ki je včeraj zakrožil po vsem svetu in dvignil veliko prahu.

Prikazuje nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, ki je nekaj dolgih sekund opazoval Ivanko ali Melanio Trump. Pri tem ga je zasačila žena Hillary, ki videnemu kar ni mogla verjeti. Nekaj časa ga je gledala, potem pa se je obrnila drugam. Kaj pa naj ubogi Bill? Saj ima oči zato, da z njimi gleda, mar ne?