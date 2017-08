VIDEO: Ja, tako je postala najbolj seksapilna ženska na svetu

Ameriška igralka Sharon Stone je po četrt stoletja na družabnem omrežju objavila posnetek z avdicije za film Prvinski nagon, s katerim je vstopila v svet velikega platna in postala ena najbolj zaželenih igralk na svetu. Z vlogo pisateljice Catherine Tramell je postala najbolj seksapilna ženska na svetu.

Čeprav so Prvinski nagon mnogi kritizirali, češ da je zgodba zgolj izgovor za seksi prizore, je postal eden najbolj gledanih in opevanih filmov 90. let prejšnjega stoletja.