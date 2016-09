VIDEO: Ima Clintonova res nenadzorovane napade?

Ameriška volilna tekma se bliža vrhuncu. Na spletu pa se že lep čas pojavljajo različne teorije, ki diskreditirajo oba predsedniška kandidata. Medtem ko se pri Donaldu Trump na veliko omenja domnevno plagiatorski govor Melanie Trump in njeno preteklostjo, so vse glasnejše govorice o zdravstvenem stanju Hillary Clinton. Na spletu se je namreč pojavil posnetek, ki govori o njenem bizarnem vedenju in namiguje na to, da ima kandidatka za predsednico najvplivnejše države na svetu napade, ki so posledica preobremenjenosti in padca leta 2012, ko je utrpela tudi možganske poškodbe.

Prav ta padec naj bi bil kriv za njeno nenavadno vedenje. Imela naj bi popretresni sindrom, ki sproža napade. Na posnetku so ujeti trenutki, ko Hillary stresa z glavo, zavija z očmi, laja v občinstvo in podobni. Zaradi možganskih poškodb naj bi imela tudi težave pri hoji, omenja se tudi, da celo nosi plenice za odrasle.

Zaradi takih in podobnih namigovanj so se v štabu Hillary Clinton že odzvali in zatrdili, da je zdravstveno stanje kandidatke za predsednico ZDA odlično. To je potrdila tudi njena zdravnica, a vseeno dvom ostaja.

Ameriška javnost se prav tako sprašuje o zdravju Donalda Trumpa, za katerega zatrjujejo, da je v vrhunskem stanju. Njegovi največji nasprotniki pa mu pripisujejo narcisoidnost in se sprašujejo, ali je sociopat.