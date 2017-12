VIDEO: Igralka in sestra se borita za življenje, oče in mati mrtva

Avstralsko javnost pretresa novica o hudo poškodovani igralki Jessici Falkholt (28), ki je bila v torek udeležena v prometni nesreči. To je povzročil voznik, ki je čelno trčil v avtomobil, v katerem so bili Jessica, njena mlajša sestra Anabelle (21) ter njuna oče Lars in mati Vivian. Starša sta umrla na kraju nesreče, igralka in njena sestra pa se borita za življenje.

Življenje igralke, najbolj znane po vlogi Hope Morrison v seriji Home and Away, visi na nitki.