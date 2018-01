VIDEO: Hollywoodski predator jih je »fasal«

Osramočeni hollywoodski producent Harvey Weinstein se je znašel na črnih seznamih filmskih ustvarjalcev, medtem pa se seznam žensk, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, daljša. Hollywoodski sovražnik številka ena se skriva pred paparaci in videti je, da mu ljudje njegovega sramotnega in ponižujočega početja nikoli ne bodo odpustili.

To dokazuje tudi incident, ki se je zgodil pred nekaj dnevi v restavraciji Elements v Scottsdalu, ko je možakar po imenu Steve pristopil k producentu in mu primazal klofuti, ob tem pa ga je še zmerjal s »kupom dre*a«.

Steve je kasneje za spletni portal TMZ priznal, da je pregloboko pogledal v kozarec.