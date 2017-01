VIDEO: Hollywood v depresiji! Zlate globuse zasenčilo strastno pljuvanje po Trumpu

Romantična glasbena drama Dežela La La režiserja Damiena Chazella je prišla na 74. podelitev filmskih in televizijskih nagrad Zlati globus s sedmimi nominacijami in je dosegla stoodstotni izkupiček. Film je tekmoval v kategoriji najboljši muzikal ali komedija, v kategoriji dramskega filma pa je nagrado za najboljšega pobral Moonlight.

Dežela La La, ki je poklon zlatemu obdobju Hollywooda, je dobil zlati globus za glavno moško in žensko vlogo (Ryan Gosling in Emma Stone), režijo (Damien Chazelle), scenarij (Damien Chazell), izvirno glasbo (Justin Hurwitz) in izvirno pesem (City of Stars).

Moonlight, ki spremlja odraščanje fanta v nevarni soseski Miamija, je imel šest nominacij v kategoriji dramskih filmov, vendar je na koncu osvojil le najprestižnejšo, to je zlati globus za najboljši dramski film.

Zlati globus za najboljšo moško dramsko vlogo je dobil Casey Affleck (Manchester by the Sea), zlati globus za najboljšo žensko filmsko vlogo je odnesla Viola Davis (Fences), za moško stransko filmsko vlogo pa ga je prejel Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals), kar je bilo eno večjih presenečenj podelitve.

Med televizijskimi deli je na podelitev s petimi nominacijami prišla zgodba o legendarnem sodnem procesu proti O. J. Simpsonu z naslovom Ljudstvo proti O. J. Simpsonu: ameriška zločinska zgodba. Na koncu je osvojila zlati globus v kategoriji najboljših televizijskih filmov oziroma miniserij, Sarah Paulson pa mu je priskrbela še nagrado za najboljšo žensko glavno vlogo v tej kategoriji.

Za najboljšo televizijsko dramsko serijo so razglasili novo serijo televizije Netflix o britanski kraljevi družini Krona, ki je dobila še zlati globus za najboljšo glavno igralko (Claire Foy).

Zlati globus za najboljšo televizijsko komedijo ali muzikal je pobrala Atlanta, kar je bilo prav tako presenečenje podobno kot tudi v kategoriji stranskih moških vlog v televizijskih kategorijah.

Tri zlate globuse je pobrala serija The Night Manager, prirejena po romanu Johna Le Carreja, in sicer za glavno in stransko moško vlogo (Tom Hiddleston in Hugh Laurie) ter stransko žensko vlogo (Olivia Colman).

Billy Bob Thornton je pobral zlati globus za najboljšo moško glavno vlogo v televizijski dramski seriji (Goliath), nagrado za najboljšo žensko glavno vlogo v komediji ali muzikalu pa je dobila Tracee Ellis Ross (Black-ish).

Na slavnostni podelitvi, ki jo je vodil komik televizije NBC Jimmy Fallon, je zlati globus za najboljši tujejezični film pobrala francoska srhljivka Ona, malce presenetljivo pa je zlati globus odnesla tudi Isabelle Huppert za glavno žensko filmsko dramsko vlogo.

Francozinja nagrade v tekmi z Amy Adams, Jessico Chastain, Ruth Negga in Natalie Portman sploh ni pričakovala in ni imela pripravljenega zahvalnega govora. Med drugim ji je uspelo povedati, da igralci ne gradijo zidov, in se zahvaliti za ameriško nagrado francoskemu filmu nizozemskega režiserja (Paul Verhoeven).

Zlati globus za najboljši animirani film je dobil Zootropolis, Meryl Streep, ki je bila doslej že 30-krat nominirana, pa so podelili nagrado za življenjsko delo Cecil B. DeMille.

Hollywood se ne more sprijazniti z zmago Donalda Trumpa

Zlate globuse, ki veljajo za neuradno napoved prestižnejših oskarjev, podeljuje Združenje tujih dopisnikov Hollywooda od leta 1944. Letos je bilo vzdušje malce potrto zaradi politike, saj se Hollywood ne more sprijazniti z zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA.

Začelo se je s polomijo, saj teleprompter ni deloval in Fallon se je lovil, kot se je vedel in znal. Voditelji podelitev so si doslej večinoma najbolj privoščili prisotne, tokrat pa je bil glavna tarča Trump.

Fallon je med drugim dejal, da je bila drama Manchester by the Sea edina bolj depresivna stvar kot leto 2016, da so glasove članov združenja šteli pri podjetju Ernst & Young & Putin, Trumpa pa je primerjal z zlobnim, razvajenim in nedoraslim kraljem iz serije Igra Prestolov Joffreyjem. »V 12 dneh bomo videli, kaj se zgodi, ko živi kralj Joffrey,« je dejal.

Hugh Laurie se je zahvalil, da je dobil nagrado na verjetno zadnji podelitvi zlatih globusov, ker v teh časih nekaj, kar ima v naslovu Hollywood, tuje in novinarji, ne more preživeti. »Nagrado sprejemam v imenu vseh psihopatskih milijarderjev sveta,« je dejal Laurie, ki v seriji Night Manager igra tako osebo.

Streepova je dejala, da je skupaj z najbolj osovraženimi ljudmi v Ameriki (tujci, novinarji, Hollywood), zgražala se je nad Trumpovim obnašanjem med kampanjo in ga opozorila, da je Hollywood poln tujcev. Če jih vse prežene, ljudje ne bodo gledali več nič drugega kot ameriški nogomet in borilne veščine, kar pa ni umetnost.

Slavna igralka se je v govoru spomnila tudi nedavno preminule kolegice Carrie Fisher in njene mame, prav tako igralke Debbie Reynolds, na podelitvi pa so prikazali montažo filma o obeh pokojnicah, čeprav na zlatih globusih podobnih stvari po navadi ne delajo.