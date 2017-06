VIDEO: Hollywood ima nov super par

Odkar sta se jeseni pred kamerami prelevila v Jezusa in Marijo Magdaleno, sta Joaquin Phoenix in Rooney Mara nerazdružljiva. Skupaj sta tičala med snemalnimi premori, pa tudi ko so kamere že ugasnile, sta bila skupaj. V toplicah, restavracijah, med nakupovanjem. A čeprav so se govorice o porajajoči se romanci že na začetku leta razširile kot požar, jih je zvezdnikov predstavnik nemudoma zavrnil. Češ da sta le tesna prijatelja. Malce navzkriž s to domnevo je hodilo tudi to, da naj bi bila hollywoodska lepotička že šest let v razmerju z režiserjem Charliejem McDowellom, čeprav ju že več mesecev nihče ni videl skupaj. A če je bilo vse to še nedavno le velikanska vreča ugibanj in namigovanj, je zaključna slovesnost filmskega festivala v Cannesu zdaj razblinila vse dvome. Dobili smo nov zvezdniški par.



V svetu filmskih veljakov nič ne spregovori glasneje o ljubezni kot skupen sprehod po rdeči preprogi veledogodka filmske industrije. Čeprav Joaquin in Rooney v areno canskega festivala nista prišla skupaj, sta na končni slovesnosti, ko je zvezdnik pobral nagrado za najboljšega igralca, sedela drug ob drugem. Nenehno sta se tiho pogovarjala, kot znajo le zaljubljenci, v nekem trenutku, morda ko sta mislila, da objektivi ne zrejo vanju, pa je igralec svojo mično stanovsko kolegico lahno pobožal po nogi. A če bi vse to kot tudi dejstvo, da je bila rjavolaska prva, ki mu je po prejemu nagrade čestitala in ga tesno objela, še morda lahko pripisali naključjem, je bil njun skupni odhod s slovesnosti tisti, ki ni več pustil niti senčice dvoma. Ne le da sta se odpeljala z istim avtomobilom, do njega naj bi se celo sprehodila z roko v roko. »Držala sta se za roke. Morda povsem podzavestno. A jasno je bilo, da se jima zdi to že naravno,« je povedal vir.