VIDEO: Goloritega čaka kazen

DO PET LET ZAPORA?

Moški je uletel na oder zavit v avstralsko zastavo, na odru pa je pokazal zadnjico. Zdaj bo očitno za to moral odgovarjati. Ukrajinski minister za notranje zadeve Aresn Avakov je sporočil, da se nespodobnemu mladeniču ne obeta nič dobrega. Natančneje, grozi mu do pet let zaporne kazni. Oblasti so ga takoj po incidentu odpeljale v pripor za 72 ur, nato ga čaka sojenje.