VIDEO: Glasbena diva tri minute kazala gole prsi, ni jih mogla ukrotiti

Gledalci na koncertu pevke Lady Gaga v londonskem klubu The Moth so videli več kot to, za kar so plačali. Poleg izvrstne glasbene predstave so bili deležni še striptiza. Pevka je med divjim plesom namreč visoko dvigovala roke, zaradi česar ji je izredno kratka majica zlezla navzgor in razkrila njene gole prsi.

Pevka je najbrž kaj takšnega predvidela in si je bradavičke prelepila s črnim trakom, njeni oboževalci pa so bili vseeno navdušeni.