VIDEO in FOTO: Družinska sreča in stegna Kate Middleton: je pokazala preveč?

Kraljeva družinica s princem Williamom in z vojvodinjo Catherine na čelu vedno vzbuja veliko pozornosti, v zadnjem času še posebej zaradi njunih otrok. Princ George in princesa Charlotte sta svoje starše nazadnje zasenčila že prve dni obiska v Kanadi.

Družina se je udeležila otroške zabave na vrtu guvernerjeve hiše, družbo pa ji je delala še četica otrok kanadskih vojakov. George in Charlotte sta se igrala z baloni in živalmi, slabo leto in pol stara princeska pa je tokrat v javnosti tudi prvič spregovorila. Objela je namreč enega od balonov in rekla »pop«, s čimer se zdaj hvalijo v glavnem vsi otoški in drugi mediji.

Malčka sta se v množici fotografov in radovednežev odlično znašla, vsaj za nekaj trenutkov pa je pozornost pritegnila tudi njuna mamica, ki je nekajkrat med počepanjem pokazala svoje noge, na srečo pa je podloga obleke prekrila najintimnejše predele. Očitno je dobro vedela, kaj mora obleči, da ne bi razkrila preveč.