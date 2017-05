VIDEO in FOTO: Bi verjeli, da ima že 71 let?

Zdi se, da se je za pevko Cher ustavil čas. V nedeljo je 71-letnica na podelitvi nagrad Billboards Music Awards v Las Vegasu stopila na oder in odpela legendarno uspešnico Believe. Kljub svojim letom je na odru nastopila v obleki, v kateri je pokazala veliko gole kože in postavo, ki bi ji jo gotovo lahko zavidala kakšna mlajša glasbena kolegica.

Cher, ki je na podelitvi nagrad prejela posebno nagrado za ikono, je odpela tudi skladbo If I Could Turn Back Time in smuknila v opravo, ki je spominjala na tisto iz leta 1990.

Pevka je kljub svojim letom videti mladostna kot že dolgo ne. S skupino plesalcev je energično plesala po odru. Njene oprave so razkrile tudi številne tatuje, ki jih ima po trebuhu in zadnjici.