VIDEO: Eminem nad Trumpa

Sloviti ameriški reper Eminem se je v svoji najnovejši skladbi lotil ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Video je predstavil na podelitvi hiphopovskih nagrad bet.

V štiriminutnem videu je okrcal Trumpove napade na ligo NFL, rekoč, da se osredotočamo na to namesto na Portoriko ali pravico do nošenja orožja. »Dogajajo se vse te tragedije, njemu pa je dolgčas in raje izziva vojno na twitterju.« Pesem se zaključi z mislijo, da imajo tisti, ki ne podpirajo Trumpa, radi vojsko in svojo državo, predsednika pa sovražijo.