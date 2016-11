VIDEO: Ellen DeGeneres v solzah

Danes voditeljica, nekoč bolj znana kot igralka, Ellen Degeneres je presrečna. Predsednik ZDA Barack Obama jo je namreč odlikoval z medaljo za svobodo (angl. Medal od Freedom), največjo nagrado prebivalcem ZDA. Ta krasi oprsja ljudi, ki so prispevali k nacionalnim interesom ali varnosti ZDA, svetovnemu miru ali pa so pomembno pripomogli h kulturi ali k čemu drugemu.

Ni skrivnost, da je s svojim razkritjem o spolni usmerjenosti tvegala vse. A je vztrajala. Njena kariera se ni končala, danes pa vodi oddajo, ki jo gleda skoraj ves svet. Borila se je in vztrajala. Zdaj že več kot tri desetletja. Mnogi jo smatrajo za predstavnico enakopravnosti in pravičnosti. Ob besedah povezovalca, ki je komičarko predstavljal, so se v njenih očeh nabirale solze. Dejal je, da nas je kratkolasa komičarka naučila, naj ravnamo z drugimi, kot si želimo, da oni z nami. Pokazala je, da posameznik lahko svet naredi bolj zabaven, odprt, ljubeč. Oči DeGenersove so bile popolnoma rdeče in polne solze. Naposled je smela Obami obrniti hrbet, on pa ji je okoli vratu obesil svetlečo medaljo.

Ni pa veliko manjkalo, pa bi Ellen ostala pred vrati Bele hiše. Zvezdnica je namreč pozabila osebno izkaznico, kot se spodobi, pa je osebje ni želelo spustiti na prireditev. Nekako ji je na koncu uspelo urediti, da je smela na prireditev. A z enourno zamudo.

Med dobitniki predsedniške medalje so tudi Diana Ross, Robert De Niro, Bruce Springsteen, Robert Redford in drugi.