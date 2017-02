VIDEO: Drznost bivše punce ga navdušuje

Potem ko je Kristen Stewart (26) v spotu Rolling Stonesov pokazala vse svoje seksi čare in dokazala, da je res izjemna igralka, se tudi njen bivši – Robert Pattinson (30) – ni mogel zadržati, da ne bi komentiral njenega nastopa v spotu Ride 'Em On Down.

Robert je za tuje medije povedal, da je nad »umazano« vlogo svojega nekdanjega dekleta naravnost navdušen. Kristen, ki ji je vloga pisana na kožo, je zaplesala in odigrala na komad, ki je prvi na njihovi novi plošči Mustang.

Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.