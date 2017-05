VIDEO: Družabna omrežja pokajo: to je pevec, ki je na Evroviziji zasenčil vse

Slavko Kalezić je umetnik. Črnogorci so se odločili, da bo na letošnji Evroviziji najbolje predstavljal državo, kar mu je na nek način tudi uspelo. Res da se ni uvrstil v finalni večer, je pa ime lastne države ponesel v svet. Predvsem s svojim videzom, s svojim nastopom. V njegovih trenutkih na odru in tudi po tem so družabna omrežja preplavili komentarji o njegovem nastopu. Kot vedno, nekateri so bili pozitivni, drugi negativni.

Če ne veste o čem govorimo, je najbolje, da si ogledate spodnji video in Kalezićev nastop.