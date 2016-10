VIDEO: Donald pred kamero šokiral Melanio

Predsedniški kandidat Donald Trump mora pred bližajočimi se volitvami uporabiti prav vse ase v rokavu, tudi svojo lepo ženo. Melania, ki sicer velja za izredno privlačno žensko, pa se do zdaj ni izkazala s svojimi govorniškimi sposobnostmi. Julija je na konvenciji republikanske stranke imela govor, ki naj bi ga po mnenju mnogih prepisala od zdajšnje prve dame ZDA Michelle Obama, večkrat pa je tudi morala poslušati kritike na račun svojega znanja angleščine.

Njen odziv med enim izmed Donaldovih intervjujev torej ni bil neumesten. Trump je namreč novinarju zagotovil, da je Melania odlična govornica in da bo zato imela nekaj govorov. Ta se je na novico, ki ji je očitno bila tuja, odzvala s šokiranim »oh«, zadrego pa je nato zakrila s smehom.

Donald Trump tells @GMA Melania will be making "two or three speeches" https://t.co/uK3nCE5p1h https://t.co/UFgEF1lcsT