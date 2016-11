VIDEO: Dojke so se tresle: znani dvojčici nastopili zgoraj brez

Duo The Veronicas je pred kratkim izdal nova singla, v sredo pa je nastopil na 30. nagradah Aria v Sydneyu. Gledalce sta 31-letni dvojčici Lisa in Jessica precej presenetili, saj sta na oder prišli zgoraj brez. No, ne čisto. Posuti sta bili z rdečimi bleščicami, ki pa niso skrivale kaj veliko.

Kako je bilo videti korakanje z golimi prsmi, koliko je bilo poskakovanja oprsja, si lahko predstavljate. Pravzaprav si ni potrebno prestavljati. Lahko si kar ogledate v spodnjem videu.