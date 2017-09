VIDEO: Črnogorski evrovizijski zvezdnik šokiral Simona Cowella

Se spomnite Črnogorca Slavka Kalezića, ki je na letošnji Evroviziji zastopal Črno goro? Očitno se je glasbenik, ki je prepoznaven predvsem po svoji dolgi samurajski kiti, odločil, da bo svojo srečo poskusil tudi v tujini in se predstavil na britanskem X Factorju, kjer je bil deležen mešanih odzivov.

Naj se ga udeleži, ga je nagovoril kar sam Luis Walsh, ki ga je spoznal v Ukrajini. Menda sta Luis in Slavko celo izmenjala številki.

Ko je Slavko začel svoj nastop, je Simon dvignil obrvi, Nicole pa je na široko odprla usta in ga spodbujala. Kaj točno si je o njegovem nastopu mislil Luis, ve samo on, saj je komaj zadrževal smeh in mu na koncu namenil aplavz.

»Res lahko rečem, da še nikoli nisem slišal česa takega,« je dejal Simon. Nato pa dodal: »Vedno sem se spraševal, kakšna bi bila Nicole, če bi bila moški.«

Slavko je nekaj minut pred kamero dobro izkoristil, da je predstavil Črno goro in se na Simonovo začudenje uvrstil v naslednji krog. Je pa pred leti Slavko s povsem enako skladbo nastopil tudi na balkanskem X Factorju.