VIDEO: Črnogorec šokiral na X Factorju: poglejte, kaj mu je odpadlo

Črnogorec Slavko Kalezić, ki se je na povabilo žiranta Louisa Walsha udeležil britanskega X Factorja in na njem povsem navdušil Nicole Scherzinger, je doživel pravo blamažo. Glasbenik, ki ga je širna Evropa spoznala na letošnjem Evrosongu, je med prepevanjem in divjim poplesavanjem po odru izgubil svojo prepoznavno kito. Ko je prepeval Rihannin hit Where Have You Been, je pričel divje opletati s kito, ta pa je poletela visoko v zrak in pristala na tleh. Žiranti so bruhnili v smeh, on pa je nadaljeval nastop in se šele ob koncu šokiran prijel za kratek repek na vrhu glave.