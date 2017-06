VIDEO: Brutalen, da te kap

Amazonova avtomobilistična serija The Grand Tour skozi oči in vožnjo najbolj znanega »testnega voznika« Jeremyja Clarksona predstavlja najbolj nori avto tega časa. Aston martin vulcano združuje najboljše elemente na svetu in je odgovor na McLarnove in Ferrarijeve »zveri«.



Jeremy Clarkson je drugo sezono oddaje s svojo ekipo snemal pri naših južnih sosedih Hrvatih in bil navdušen.

Croatia, amazingly A post shared by Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) on May 9, 2017 at 11:04am PDT