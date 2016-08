VIDEO: Britney Spears namesto petja v živo na odru počela tole

Ameriška pevka Beyonce je na nedeljsko podelitev nagrad televizije MTV prišla z 11 nominacijami in ni razočarala, saj je pobrala večino nagrad, medtem ko je Britney Spears po desetih letih premora občinstvo razočarala s slabo predstavo, saj je svojo novo pesem Make Me odpela na playback.

Podelitev nagrad MTV je potekala v dvorani Madison Square Garden v New Yorku, in to brez uradnega voditelja, kar sicer ni presenečenje, saj je bilo nekaj podobnih prireditev že v preteklosti. Po desetih letih se je vrnila Britney Spears, ki je nastopila s pesmijo s svojega novega albuma Glory skupaj z G-Easy. Pevka si albuma in pesmi ni upala predstaviti v živo.

Oglejte si njen nastop:

Beyonce velika zmagovalka

Povsem drugače je bilo z Beyonce, ki je osvojila nagrado za video leta za skladbo Formation, s Hold Up pa je osvojila nagrado za najboljši ženski video. S skladbo Formation je pobrala še tri nagrade, med drugim za montažo, ter tudi nagrado za prelomni video, ki prehaja v daljšo formo, za album Lemonade.

Nagrado za video Vanguard, ki je neke vrste nagrada za življenjsko delo, je dobila Rihanna, nagrado za najboljši hip hop video Drake za Hotline Bling, nagrado za najboljši moški video Calvin Harris za This is What You Came For, nagrado za najboljšega novega umetnika pa rock skupina DNCE.

V štirih kategorijah je bil nominiran januarja preminuli glasbenik David Bowie, pripadla mu je nagrada MTV za umetniško režijo albuma Blackstar. Nagrado za sodelovanje sta dobila Fifth Harmony s Ty Dolla $ign za Work from Home, nagrado za vizualne učinke pa skupina Coldplay za Up&Up.

Ob tem, da na odru ni bilo uradnega voditelja ali voditeljice podelitve, so izstopali ameriški olimpijci na čelu s plavalcem Michaelom Phelpsom, ki je dejal, da ga je navdihnila hip hop glasba, preden je predstavil nastop glasbenika Future; slednjega je poslušal pred nastopi. Lani je podelitev vodila Miley Cyrus, ki je letos ni bilo videti kot tudi ne Taylor Swift. Phelps pa ni bil edini ameriški olimpijski plavalec, ki so se ga spomnili na podelitvi. Komik Jimmy Fallon je prišel na oder s sivimi lasmi kot plavalec Ryan Lochte, ki so ga zapustili sponzorji, ker je lagal o domnevnem poskusu ropa v Braziliji. Fallon pa se je zlagal, da je spisal pesem Justina Bieberja Sorry in režiral video.

Poleg Phelpsa so nagrade podeljevale tudi članice ameriške olimpijske gimnastične ekipe Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas, Laurie Hernandez in Madison Kocian, na oder pa so prišle tudi Kim Kardashian, Alicia Keys in Puff Daddy.