VIDEO: Britanski mediji obudili seksualne in osebne težave Georgea Michaela

Potem ko je odjeknila vest, da se je na božični dan za zmeraj poslovil George Michael, pevec pesmi Last Christmas (Zadnji božič), je britanski tabloid The Sun obudil spomin na številne težave in ekscese, ki so zaznamovali življenje, kot zapisali, enega najbolj priljubljenih obrazov osemdesetih. Zvezdnikovo glasbeno življenje so na trenutke namreč popolnoma zasenčili škandali zaradi drogiranja in spolnih škandalov.

The Sun jih takole niza po letih:

1984

Georgea Michaela kot pevca dueta Wham! z Andrewom Ridgeleyjem med zvezde izstreli njun pop hit Wake Me Up Before You Go Go.

1986

Duet Wham! se po osvajanju številnih lestvic z vrsto hitov razide. Zadnjo skupno skladbo sta naslovila z The Edge of Heaven.

Michael se je na samostojno kariero pripravljal že kot član dueta Wham!, kot pop ikona pa je sodeloval s številnimi najbolj znanimi imeni iz posla, tudi z Eltonom Johnom in s skupino Queen, ki je po smrti Freddieja Mercuryja ostala brez pevca.

Kljub profesionalnim uspehom je sledila vrsta incidentov zaradi pevčeve odvisnosti od prepovedanih substanc, bil je aretiran zaradi nevarne vožnje in posesti prepovedanih drog.

1998

V Los Angelesu so ga aretirali zaradi nespodobnega vedenja na javnem stranišču. Ob tem incidentu so se končala leta špekulacij o pevčevi spolni usmerjenosti, saj je bil eden od aretiranih v dogodku moški.

Michael se je norčeval iz incidenta in vroče posnetke z javnega stranišča uporabil tudi v svojem videu Outside. Objavil je vest o svoji dolgoletni zvezi z moškim, Kennyjem Gossom.

George Michael je kasneje spregovoril o svojih notranjih bojih zaradi spolne usmerjenosti in priznal, da je imel več let partnerja Anselma Feleppa, ki je umrl zaradi hiva, ko je bil George v dvajsetih.

Kmalu za tem je za posledicami hude bolezni umrla Georgeeva mati Lesley Panayiotou. Materina smrt ga je hudo prizadela.

Dejal je, da je bil prvič v zvezi pri 27 letih, saj do 24. leta ni bil prepričan o svoji spolni usmerjenosti.