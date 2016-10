VIDEO: Bogati izplen: Kim oropali za več kot 4,5 milijona

V javnost prihajajo nove podrobnosti o ropu in napadu na zvezdnico Kim Kardashian. Pri ropu naj bi sodelovalo pet oboroženih in v policiste zamaskiranih mož, dva izmed njih pa sta starleto vklenila v lisice in položila v kopalno kad. Prestrašena Kim jih je rotila, naj ji prizanesejo zaradi njenih otrok.

Moški so iz hotelske sobe odnesli prstan, ki je vreden 4,5 milijona dolarjev, in škatlo z nakitom. Po ropu se je Kim rešila lisic in poklicala pomoč.

Zanjo je bil to najbolj tragičen trenutek doslej, ki ga ne bo nikoli pozabila. Čeprav ni bila poškodovana, je hudo prestrašena. Njen mož Kanye West, ki je za dogodek izvedel med nastopanjem, je nastop prekinil in se nemudoma odpravil k njej v Pariz.