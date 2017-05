VIDEO: Bo tako kot z Markom? Zaljubljeni Mili razkriva pikantnosti seksa z Mirelo

V resničnem šovu Parovi (Pari) bi se vse moralo vrteti okoli poroke Aleksandre Subotić in Davida Dragojevića. Toda večino pozornosti sta pritegnila slovenska zmagovalka Big Brotherja Mirela Lapanović in Milutin Radosavljević Mili. Najprej sta se predala strastem (srbski gledalci celo namigujejo da je šlo za posilstvo), saj je bila Slovenka povsem pijana.

Se je pa ljubimec Mili menda zaljubil v Mirelo, se ojunačil in njenemu zaročencu Andreju Laharnarju posredno poslal jasno sporočilo: »Jaz nisem kriv, da jo je pustil sem. 13 let sta skupaj, pa je ni oženil. Jaz bi to naredil po samo letu dni zveze,« je povedal za Happy TV. Še več, Mili je priznal, da je med seksom čutil pravo kemijo, in dodal, da je Mirela 'top'. Kako bo na vse skupaj reagiral Andrej, pa ga ne zanima. Ljubezenski drami torej ni videti konca ...

Težave z abstinenco ...

Naj spomnimo, da ni prvič, da se je Mirela v resničnostnem šovu predajala telesnim strastem. V lanskem Big Brotherju Slovenija je med rjuhe skočila s soudeležencem Markom Jovanovićem.