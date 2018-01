VIDEO: Bo slavna televizijka res kandidirala za predsednico ZDA?

LOS ANGELES – O Oprah Winfrey se je že pred nedeljsko podelitvijo zlatih globusov ugibalo, da bi lahko bila predsedniška kandidatka demokratov leta 2020, njen govor na podelitvi nagrad pa je to le še okrepil. Nekdanji tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer, ki je lani navduševal komike s svojo obrambo potez predsednika Donalda Trumpa, je sicer ponudil strokovno mnenje, da Winfreyjeva nima nobenih političnih izkušenj in nobenega političnega aparata za sabo, nato pa se moral nemudoma ugrizniti za jezik ob opozorilu na to, kdo trenutno sedi v Beli hiši. Odkar je na predsedniških volitvah zmagal Trump so v ZDA vrata za podoben podvig odprte dobesedno vsem Američanom z dovolj prepoznavnim imenom in Winfreyjeva po mnenju analitikov nikakor ni brez možnosti.

Ganila jih je

Njen govor ob prejemu nagrade za življenjsko delo Cecila B. DeMilla v Beverly Hiltonu je prisotne hollywoodske zvezde ganil do solz. Govorila je o svoji revni mladosti in navdušenju ob spremljanju podelitve oskarjev leta 1964, ko je nagrado za glavno moško vlogo dobil temnopolti Sidney Poitier. Drugače od Trumpa Winfreyjeva ni začela svoje kariere z 200 milijoni dolarjev od bogatega očeta, saj je odraščala z revno mamo, vseeno pa si je ustvarila imenitno kariero in si nabrala privržence ne le v ZDA, ampak po vsem svetu.