VIDEO: Billu Clintonu se posmehujejo: tako si je ogledal Melanio

Čeprav so vsi nestrpno pričakovali prvi stisk roke Donalda Trumpa in Hillary Clinton, je večji hit postal stisk roke Billa Clintona in kandidatke za prvo damo Amerike slovenskih korenin Melanie Trump.

Že na daleč se je namreč videlo, kako je bilo obema neprijetno. Nekateri so celo zapisali, da se je njun stisk roke zdel, kot bi si v roke segla smrtna sovražnika, ki sta se srečala po dolgem času. Nekateri pa se celo čudijo, kako je mogoče, da sta bila pri tem tako nerodna, če to počneta že vse življenje.

Glavna tarča posmeha pa je bil seveda Bill, za katerega so nekateri napisali, da mu je Melania gotovo malce preveč všeč. Neki komentator je dodal, da ji je v roko gotovo stisnil tudi svojo telefonsko.

Bill Clinton and Melania Trump shake hands ahead of the debate https://t.co/Ax5m1BYVCX #Debates2016 pic.twitter.com/0lj0SXmLdG — CNN (@CNN) 27 September 2016

Melania Trump, ki je ob včerajšnjem prvem televizijskem soočenju spremljala Donalda Trumpa, je požela veliko medijske pozornosti. Ameriški medijo so bili naravnost navdušeni nad njeno opravo. Črna obleka oblikovalca Rolanda Moureta je stala približno 2400 evrov.