VIDEO: Američan izdelal tatu,  ki ga lahko poslušamo

Tetovaže so doslej veljale izključno za vizualni medij, s pomočjo inovativne združitve umetnosti in tehnologije pa lahko po novem svojemu okrasu na koži tudi prisluhnemo. To pomeni, da si lahko damo tetovirati glas ljubljene osebe, svojo najljubšo skladbo ali osebno molitev in ji nato kjer koli prisluhnemo. Gre za zamisel uveljavljenega tetovatorja iz Los Angelesa Nata Siggarda. Pred časom sta prišla v njegov studio prijatelja, ki sta si želela dati tetovirati uvod v skladbo Tiny Dancer Eltona Johna. Natejeva punca je takrat izjavila, da bi bilo super, če bi lahko temu uvodu v resnici prisluhnili. Tetovaža je bila grafični zapis skladbe, ki jih poznamo iz računalniških programov, zato je Nate vedel, da obstaja način, kako ta zapis pretvoriti v zvok.



Prvo zvočno tetovažo je nato izdelal na sebi – šlo je za glas žene in njunega dojenčka. Rezultat je objavil na spletu in ljudje so bili navdušeni, tudi sami so si želeli podobnih stvari. Kmalu je ustanovil podjetje Skin Motion in začel izdelovati novo generacijo tetovaž. Če želite tudi vi eno, morate obiskati njihovo spletno stran, kjer z njihovim programom ustvarite vzorec zvočnega zapisa, in to je lahko kar koli. Vzorec je nato treba prenesti na kožo, kar vam lahko naredi vsak tetovator, ki ima licenco njegovega podjetja. Dan pozneje bodo v bazo vnesli vaš zvočni zapis, da ga boste nato lahko poslušali s pomočjo pametnega telefona. Uporaba je preprosta, kamera telefona bo prepoznala vzorec in predvajala zvok.



Nate se trenutno osredotoča na vzpostavitev mreže tetovatorjev na vseh koncih sveta, ki jih bo ustrezno izobrazil. Prvi naj bi začeli delati že prihodnji mesec. A to ni edina zanimiva inovacija v svetu kožnih poslikav, nedavno so izumili tudi črnilo ephemeral, ki ga lahko pozneje s pomočjo posebnega čistila odstranimo. Gre za izum študentov biomolekularne medicine.