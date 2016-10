VIDEO: Aca Lukas hotel biti frajer, a je zletel na tla

Žirant v šovu Zvezde granda Aca Lukas je hotel biti frajer, a je nerodno padel. Kamere so ga ujele, ko je v eni izmed oddaj dal noge na mizo in se zibal na stolu. V nekem trenutku pa je stol klonil pod težo 47-letnika in ta je zletel na tla.

Gledalci, ki so sedeli za njim, so komaj zadrževali smeh. Na »pomoč« pa sta mu priskočili tudi sožirantki, Jelena Karleuša in Viki Miljković. A Aca pomoči ni potreboval, saj se je hitro pobral in noge znova dvignil na mizo.