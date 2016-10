Victoria noče varuške

Čeprav ima pod palcem približno 240 milijonov funtov (okoli 266 milijonov evrov), Victoria Beckham nima varuške. Nekdanja spajsica raje sama vzgaja 17-letnega Brooklyna, 14-letnega Romea, 11-letnega Cruza in petletno Harper, ki jih ima z možem Davidom Beckhamom.



Kot je 42-letnica nedavno potožila medijem, pa zaradi tega trpi njeno družabno življenje. »Nimam družabnega življenja. Moji štirje otroci in David imajo prednost. Ko imajo predstavo ali roditeljski sestanek, sem vedno tam,« je dejala in dodala, da se z Davidom izmenjujeta pri obveznostih, ki se tičejo otrok. »Sama jim pomagava pri domačih nalogah, kopava jih in jih dajeva spat,« je razkrila zvezdnica.



Modna oblikovalka je povedala tudi, da vsak dan pospremi v šolo hčerko Harper. Dekleti se odpeljeta v šolo na skuterju, kar je za malčico posebno doživetje. Kot je dejala, se ji ne zdi narobe, če nekomu plačaš, da počne kaj takega, vendar bi se njej zdelo škoda, saj so ti trenutki za odnos s hčerko zelo pomembni.



Vse kaže, da se je modna oblikovalka precej spremenila od leta 2013. Takrat je namreč javno povedala, da ima varuško in gospodinjo pa tudi osebnega kuharja po imenu Chris. »Težko je žonglirati med delom, otroki in možem, ki nenehno potuje, imam nekaj pomočnikov, imam varuško, saj mi ne uspe vsega postoriti sama,« je dejala takrat. In še: »Uživam v vlogi mame, rada imam svoje otroke in vse bi naredila zanje. Toda rada imam tudi to, kar počnem. Mislim, da vsak, ki reče, da je lahko, laže.«