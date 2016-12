Victoria Beckham in Louise, sestri, različni kot dan in noč

Ste vedeli, da ima elegantna Victoria Beckham (42) sestro? Dve leti mlajša Louise Adams (40) je svoji slavni sorojenki na videz malce podobna, v vsem drugem pa si ne bi mogli biti bolj različni. Medtem ko je Victoria vedno hrepenela po slavi in bogastvu in to tudi dosegla, Louise nikoli ni posegala po zvezdah. Je dvakrat poročena mati štirih otrok, ki živi v hiši s svojimi starši. Petična Victoria, ki ima pod palcem okoli 209 milijonov funtov (približno 248 milijonov evrov), jim denarja, kot kaže, ne posoja: vsi skupaj namreč živijo v hiši, ki ima le štiri spalnice. Sestrama je skupna še ljubezen do mode, ki pa se pri vsaki odraža drugače, kar se kaže v njunih trgovinah z oblačili. Medtem ko je Victorijina linija butikov polna elegantnih oblačil z vrtoglavimi cenami in je namenjena le bogatašem, ponuja Louisina trgovina Hidden Closet oblačila za vsak dan po dostopnih cenah.

