Vesela novica: William in Catherine pričakujeta tretjega otroka

Na britanskem dvoru je veselo. Vojvodinja Catherine in vojvoda William sta oznanila veselo novico, da pričakujeta tretjega otroka. »Vojvoda in vojvodinja Cambriška z veseljem oznanjata, da vojvodinja pričakuje tretjega otroka,« so zapisali na uradnem facebooku kraljeve družine. K temu so pripeli zapis, da so kraljica in vsi člani obeh družin nad novico navdušeni.

Tako kot v prejšnjih dveh nosečnostih tudi tokrat Catherine mučijo slabosti. Zaradi tega ne bo več izpolnjevala načrtovanih obveznostih v otroškem centru Hornesey Road. Dodali so še, da za njeno zdravje in dobro počutje skrbijo v Kensingtonski palači. Vojvodinja ima tudi tokrat povišane vrednosti nosečniškega hormona HCG, kar naj bi bilo značilno predvsem za večplodne nosečnosti.

Prvorojenec George je na svet prijokal 22. julija 2013, drugorojenka Charlotte pa 2. maja 2015.