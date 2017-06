Vesela novica: Beyonce je rodila

Težko pričakovana dvojčka sta tu. Kot poroča revija People, je Beyonce rodila. »Bey in Jay Z sta navdušena, da sta lahko veselo novico delila s prijatelji in družino,« je vir razkril mediju. Skrbno varovane pa so še vedno podrobnosti o točnem datumu poroda, spolu in seveda imenih. Novico o veselem dogodku sta pevca naznanila februarja, ko je Beyonce na svojem instagramu objavila fotografijo zaobljenega trebuščka.

Po rojstvu Blue Ivy sta se zvezdnika kar nekaj časa trudila za novo nosečnost, zato je bila sreča ob dvojnem naraščaju še toliko večja. Beyonce in Jay Z sta se želela pred porodom ustaliti v novem domu na Beverly Hillsu, vendar jima za zdaj še ni uspelo najti primernega doma, zato sta sta ostala v najeti vili in tam uredila vse za prihod novih dveh družinskih članov.