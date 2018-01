Velikega pokovca zapustila žena

Igralec ​Kevin Sussman spada med tiste obraze z malih zaslonov, ki jih skoraj vsi poznamo, pa nihče ne ve natančno, od kod. Tako je bilo, vse dokler ni zasedel vloge Stuarta Blooma v priljubljeni televizijski nadaljevanki Veliki pokovci (The Big Bang Theory). V njej upodablja nesamozavestnega in večno samskega ter osamljenega lastnika prodajalne stripov, ki ima strašanske finančne težave. Očitno pa je nesreča v ljubezni, ki ves čas spremlja Stuarta, prešla tudi v resnično življenje, saj je Kevin nedavno potrdil, da je sredi ločevanja od pobegle žene Alessandre Young.

Spomnimo se, da sta si večno zvestobo obljubila januarja 2006, njun zakon pa je preživel do oktobra lani, ko naj bi uradno vložila zahtevo za prekinitev zakonske zveze. Trenutno naj bi le še čakala, da sodišče pritrdi njuni zahtevi, in znova bosta samska. Pozneje se je izvedelo, da sta se razšla že 31. decembra 2012, vendar sta kot začetek ločenega življenja navedla bistveno poznejši 28. maj 2014. Ob ločitvi naj bi Sussmanova prejela enkratno plačilo, kar pomeni, da ne bo prejemala mesečne podpore. "Obe stranki sta se odrekli pravici do podpore," je zapisano v sodnem spisu. Zakaj je 47-letnik znova sam, ostaja skrivnost. Novica o razhodu je prišla le mesec zatem, ko je njegova soigralka v Velikih pokovcih Melissa Rauch, ki igra Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, rodila prvega otroka. Z možem Winstonom Rauchom sta dobila hčerko. Novica je še bolj razveseljiva, saj je pred časom doživela spontan splav. Deklico sta poimenovala Sadie.

Kevin se je pojavljal v več filmih in nadaljevankah, kot so Trava (Weeds) ali Grda račka (Ugly Betty). V Velikih pokovcih se je sprva pojavljal občasno med drugo in peto sezono, v šesti pa je že postal stalni član zasedbe.