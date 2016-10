Velika zapeljivca spet ponočujeta

V 90. letih sta bila Leonardo DiCaprio in Tobey Maguire skoraj nerazdružljiva. Ko sta skupaj vstopila v nočni klub, pred hollywoodskima zapeljivcema ni bilo varno nobeno dekle. Vsaj do leta 2003 ne, ko je Leonardo v lovu na dekleta ostal prepuščen sam sebi, saj je Tobey v objemu oblikovalke nakita Jennifer Meyer našel varen pristan, po katerem je na tihem vselej hrepenel. Toda nekdaj ženskim srcem najnevarnejša dvojica je spet združena, saj je Tobeyjev zakon zdaj splaval po vodi, Leo pa je nazaj dobil svojega pajdaša. »V minulih mesecih skoraj ni bilo losangeleškega kluba, v katerega ne bi vstopil. Včasih sam, najpogosteje pa z Leom ob strani,« je povedal vir. Kajti očitno ga doma ni več zadrževalo dosti, saj je zdaj zvezdnik tudi javno razkril, da sta z Jennifer po devetih skupnih letih odšla po ločenih poteh.



Hrepenel je po tem, kar mu je večino življenja manjkalo. Po varnosti in udobju, za kar je bil v mlajših letih prikrajšan. Na svet je namreč privekal najstniškim staršem, ki sta se že tri leta pozneje razšla. Odraščal je v takšni revščini, da je na najnižji točki našel streho nad glavo le še v zavetišču za brezdomce, pobeg pred kruto resničnostjo pa v mamilih in alkoholu. »Glede na to, kakšno otroštvo sem imel, se je v meni rodila neizmerno močna želja po varnosti, udobju in dobrem, rednem zaslužku,« je povedal zvezdnik, ki je nato počasi, korak za korakom, uresničeval življenjske cilje. Pri 19 letih se mu je uspelo iztrgati iz objema omamnih substanc. Na začetku 90. let se je počasi začel prebijati v svet filma, dokler mu leta 2002, ko jih je štel 27, ni uspel veliki met z uspešnico Spiderman. Leto pozneje mu je pot prekrižala še Jennifer, ob kateri je začutil, da je vendar našel družico, s katero se želi ustaliti in si ustvariti družino.



V slepi ulici



Tri leta sta zgolj uživala v opoju ljubezni, nato pa je njuna romanca leta 2006 prišla do pomembnega mejnika. Ne le da je igralec izvoljenko svojega srca tedaj zasnubil, temveč jima je tistega istega leta na svet privekala tudi prvorojenka Ruby. »Očarljiva je. Nenehno se smeji, čudovita, majhna stvarčica je,« je užitke v novi vlogi očeta delil Tobey in priznal, da se njegovo življenje sicer dramatično spreminja, a na bolje. Na izjemno. Leto pozneje sta zaljubljena golobčka že skoraj hodila po zraku – tako vsaj Meyerjeva –, ko sta ljubezen potrdila še s poročnimi zaobljubami v majhni intimni ceremoniji v krogu najbližjih na eksotičnih Havajih. »To je vsekakor najlepše obdobje mojega življenja. Poročila sem se, ustvarjam si družino, obdana sem s čudovitimi ljudmi,« je tedaj evforično žgolela mlada nevesta, ki je pred petimi leti še drugič postala mati. Toda najsi so bila njuna prva leta še tako čudovita, se je vez med njima nato začela počasi rahljati. A sta zavoljo hčerke Ruby in sinka Otisa sta vztrajala, upajoč, da jima bo uspelo zakrpati čedalje večje luknje v njunem odnosu. »Dolgo sta premlevala, ali naj ostaneta skupaj ali ne. Zdaj sta se nagibala v to, zdaj v ono smer, a si nato vendar priznala, da je njun odnos zašel v slepo ulico. Preprosto sta se odtujila, a sta odločena, da ohranita prijateljstvo, v prvi vrsti zaradi otrok,« je povedal vir, ki ga razhod nikakor ni presenetil.



V nič se nista zakadila nepremišljeno. »Po temeljitem premisleku sta se odločila raziti. Ostajava pa predana mati in oče, zato je najina prioriteta vzgoja otrok, za katera želiva, da odraščata obdana z ljubeznijo, spoštovanjem in prijateljstvom,« sta podala izjavo, ki odseva trditve znancev, da njuna ločitev ni bila spontana ali dramatična.