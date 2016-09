Velika vrnitev Bridget Jones: premiera na rožnati preprogi

V teh dneh se je na londonskem trgu Leicester Square odvrtela svetovna premiera težko pričakovanega novega filma s prikupno zmedeno Bridget Jones. Na svetovni premieri romantične komedije so se po rožnati preprogi sprehodili njeni ustvarjalci in igralska zasedba, ki so ji kraljevali prelestna Renée Zellweger in njena filmska snubca Colin Firth ter Patrick Dempsey.



Tri različice konca



Na premieri so prišle na dan številne zanimivosti o filmu, tudi ta, da nihče, niti igralska zasedba, ni vedel, kako se bo Bridgetina zgodba končala. Da bi preprečili razkritje ključnih podrobnosti, so ustvarjalci namreč posneli kar tri različne zaključke filma. V slovenskih kinematografih si bomo film Dojenček Bridget Jones, s koncem vred, lahko prvič ogledali 15. septembra.

