Vedno urejena

V krogu družine in prijateljev je nedavno dopolnila 66 let, toda Neda Ukraden se počuti izjemno mladostno – in s fotografijo je dokazala, da povsem upravičeno. Brez fotošopa in drugih nedovoljenih popravkov, povsem naravno, je ponosno pripisala znamenita pevka in dodala, da je njeno življenje čudovito in da je pripravljena na nove izzive. Mladostni videz pripisuje strogi vadbi, je pojasnila, ne mine dan brez sklec in trebušnjakov, za svoj videz skrbi kakor pred desetletji, je poudarila pevka. »Mislim, da me ni nihče še nikoli videl neurejene. Zanemarjena ne bi šla niti na tržnico!« je pribila glasbena ikona.