Večerjala  z Adriano Lima

Za veličasten dobrodelno obarvan zaključek tedna mode v Milanu je poskrbela prestižna zabava organizacije AmfAR, ki zbira denar za raziskovanje aidsa. Na dogodku so se, kot vsako leto, zbrale največje zvezde z vsega sveta, med njimi pa ni manjkala znana hrvaška voditeljica Nikolina Ristović. To je na dogodku navdušila manekenka Adriana Lima. Skupaj sta posneli nekaj fotografij, ki jih je Ristovićeva nato objavila na spletu. »Najlepši VS-angel,« je komentirala na instagramu objavljeno fotografijo, ki so jo sledilci nemudoma zasuli s komplimenti – medtem ko je Hrvatica v tesno oprijeti obleki navduševala s popolno postavo in razgaljenim dekoltejem, je Limova skozi izzivalen izrez na krilu razkazovala elegantne dolge noge. Lepotici sta imeli tudi skupno temo – Beograd. Nikolina trenutno živi tam z možem Vidojem Ristovićem, Limovi pa je mesto blizu, ker je od tam njen nekdanji fant Marko Jarić.



Nikolina se je večerje udeležila skupaj z možem. Koliko sta odštela za vstopnino, ni znano, ve pa se, da so se cene gibale med 2000 in 20.000 evri. Med gosti so bile tudi zvezdnica filma 50 odtenkov sive Dakota Johnson, igralka Heather Graham in umetnica Dita Von Teese.