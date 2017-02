Vdova ni dovolila, da  ga pokopljejo s kitaro

Glasbeni svet je pretresla nedavna smrt kitarista Ricka Parfitta, nepogrešljivega člana legendarnih britanskih rockerjev Status Quo. Živel je rockersko življenje, kar ga je stalo zdravje in mu izpraznilo bančni račun. In prav slednje naj bi bilo krivo za škandal na njegovem pogrebu: Rickova poslednja želja je bila, da bi ga pokopali ob njegovi ljubi kitari, beli telekasterici, žal pa se mu želja ni izpolnila, saj je njegova 56-letna tretja žena Lyndsay trdila, da je kitara njena, in jo odnesla. Zaradi tega so morali za pogreb izdelati njeno repliko.



Rick je na belo kitaro znamke Fender igral celotno kariero, strokovnjaki so razkrili, da je neprecenljiva. Lyndsay naj bi že od samega začetka povzročala težave pri organizaciji pogreba, hotela je, denimo, da bi ga pokopali v španski Costi del Sol, kjer je Rick živel z njo in njunima osemletnima dvojčkoma Trommyjem in Lily. »Lyndsay je zahtevala, da bo obred v Španiji, pa so jo vsi poslali v tri krasne,« je povedal Rickov prijatelj. »Da je odnesla kitaro, pa je bila kaplja čez rob, čeprav trdi, da je šlo za nesporazum.« Menedžer skupine Simon Porter ni hotel komentirati cirkusa okoli pogreba.



Jurja na teden za kokain



Že pred časom je Lyndsay trdila, da v rockerjevi oporoki ni nobenega denarja. »Prav ničesar mi ni zapustil. Otroka bom morala izpisati iz zasebne šole in si poiskati službo. Šokirana sem, da sem se znašla brez finančnih sredstev, kako bom poskrbela zase in otroka? Nihče mi ni nikoli pojasnil, kam je izginil denar.« Rick je bil znan kot pravi rocker, ki je živel hitro in drzno. Poročil in ločil se je trikrat, med drugim je dal več kot 1000 evrov na teden za kokain. Ne nazadnje je s skupino osvojil 21 zlatih plošč, povrhu pa je nastopil kot uvodna točka na slovitem Live Aidu leta 1985. »Otrokoma ne morem plačati šolanja, če ne bi bilo mamine pokojnine, ne bi imeli za hrano,« je razburjena tretja žena. Priznala je, da je bila zmotno prepričana, da bo lahko ukrotila divjega rockerja. Sam je sicer večkrat rekel, da njega niti smrt ne more ubiti. Žal pa so ga dolga leta zabav ujela minulega božičnega večera. Umrl je v Marbelli, star 68 let, potem ko se je zapletlo zaradi rane na rami. Rick in Lyndsay sta se poročila leta 2006, a sta se po desetletju ločila, ker naj bi se prepirala zaradi njegovih nezdravih razvad in neurejenih financ. Zdravstvene težave so ga preganjale vrsto let, deloma zaradi prevelike zlorabe drog in alkohola. Imel je četverni srčni obvod, ki so mu ga namestili leta 1997, leta 2005 se je prestrašil, da je zbolel za rakom na grlu, leta 2011 pa je znova doživel srčni infarkt. Že sredi 90. so mu zdravniki svetovali, naj se poslovi od rockerskega življenjskega sloga, a jih ni poslušal.



Pokopali so ga 19. januarja v njegovem rojstnem mestu Woking, novica o zapletu s kitaro pa je zaokrožila minuli konec tedna. Kljub nečednostim je bil njegov pogreb vreden zvezdnika: prišli so vse tri svetlolase bivše, približno 80 prijateljev ter seveda člani njegove skupine Status Quo, med njimi 67-letni pevec Francis Rossi. Med gosti je bil tudi vodja skupine Spandau Ballet Tony Hadley: »Ricka sem spoznal, ko sem bil star 20 let. Je eden najbolj prijaznih fantov. Spomnil sem se njegovega nastopa na koncertu Live Aid. Spominjam se, da sem stal ob odru z Janice Long, ko so začeli igrati Rockin'All Over The World. Takrat sem pogledal Janice in ji rekel, da je to nekaj neverjetnega, pod odrom je bilo 80.000 ljudi. Bil je resnično čudovit človek.«