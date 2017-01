Vdiral v pošto slavnih lepotic

Moški iz Illinoisa je bil obsojen na devet mesecev ječe, ker je vdrl v elektronsko pošto zvezdnikov in druge storitve, ki jih ponujata Gmail in Applov iCloud, da bi se dokopal do njihovih zasebnih fotografij in posnetkov. Edward Majerczyk, star je 29 let, bo začel kazen služiti 27. februarja, je povedal Joseph Fitzpatrick, tiskovni predstavnik tožilca ameriške zvezne države Illinois.



Žrtve v sodnih dokumentih niso imenovane, a preiskava se je začela, ko so se oskarjevka Jennifer Lawrence in druge slavne ženske, med njimi igralki Kirsten Dunst in Gabrielle Union pa tudi manekenka Kate Upton, pritožile, ko so o njihovih zasebnih fotografijah žolčno razpravljali na spletu. »V času storjenega prekrška je Majerczyk trpel za depresijo, spremljal je internetne pornografske strani in sodeloval v spletnih klepetalnicah, da bi zapolnil praznino in razočaranje, ki ju je občutil,« je na sodišču povedal odvetnik obtoženca. In še, da je njegova stranka ves čas izražala obžalovanje zaradi storjenega.



Majerczyk je krivdo za hekerstvo priznal septembra, preiskovalci pa menda niso našli dokazov, ki bi ga povezali tudi z objavami posnetkov, te je imel za lastno uporabo, je poudaril njegov odvetnik. Krivdo za enako dejanje je v sklopu iste preiskave priznal tudi 36-letni Ryan Collins, a preiskovalci niti v njegovem primeru niso našli dokazov, da je ukradene fotografije spravil v javnost.