Vaše veličanstvo, en selfie, prosim!

Maroški kralj Mohamed VI. kraljuje tudi na internetu. Na njegovi neuradni strani na facebooku so v zadnjem času strašno priljubljeni selfieji, ki jih podložniki naredijo s svojim kraljem, ko se ta mudi na zasebnih izletih doma in v tujini. Tako posnete fotografije, na katerih je kralj oblečen kot navadni državljan, nasmejan in sproščen, so daleč od tradicionalnega pompa, ki po navadi spremlja maroško kraljevsko družino, a kralja približujejo ljudstvu.



Eden od posnetkov, objavljen 1. septembra, je v enem tednu prejel 19.000 všečkov. »Z družino smo se sprehajali po Elizejskih poljanah, ko sem zagledal kralja v terenskem vozilu,« je zapisal uporabnik Momo, ki je bil na izletu v Parizu. »Vznemirjeno sem zaklical: 'Sidna', vaše veličanstvo. In kralj se je ustavil, nas pozdravil in se slikal z mojo hčerkico v naročju.« Na drugem posnetku se kralj pogovarja s privržencem, ki nosi kapo nogometnega moštva Paris Saint-Germain, na tretjem pa je slikan v psihedelični majici in kavbojkah, medtem ko podložnik v znak spoštovanja poljublja njegovo ramo. Na nobeni fotografiji ni telesnih stražarjev.



Maroška kraljevska družina nima uradnega profila na facebooku, a fotografije, objavljene na kraljevi neuradni strani, ki jo ureja Soufiane El Bahri, član maroške elite, so videti kot del natančno izdelane strategije, pravi francoski zgodovinar Pierre Vermeren: »Te podobe so del dobro premišljene komunikacijske politike, saj želijo pokazati, kako blizu je kralj svojemu ljudstvu.« Kraljevo poziranje z navadnimi državljani je močan kontrast njegovemu zadržanemu pristopu do tradicionalnih medijev, hkrati pa tudi odstopa od drugih arabskih voditeljev, ki jih vedno obkrožajo varnostniki. In sodeč po odzivih uporabnikov facebooka, ta strategija še kako dobro deluje. »Fotografije z otroki so znamenje spoštovanja in ljubezni do nove generacije,« je zapisala Jomana Naji, ena od 3,5 milijona ljudi, ki spremljajo kraljevo stran na facebooku.