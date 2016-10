Varnostnika Mirande Kerr je zabodel v oko

Pred dvema letoma, ko je razpadel njen zakon z Orlandom Bloomom, je Miranda Kerr iz denarnice izvlekla 10 milijonov in si, zase in sinka Flynna, kupila sanjsko hišo. Vilo v Malibuju s pogledom na ocean, pred katero se razgrinja zelenjavni vrt. »Bila je ljubezen na prvi pogled. V njej sem se nemudoma čutila varno, odmaknjeno od pogledov, podobno kot se otroci počutijo v hišici na drevesu.« Tu si je ustvarila nov dom in našla varen pristan, zdaj pa jo je neznanec oropal teh občutij. Njena pravljična posest se je konec tedna namreč spremenila v prizorišče boja na življenje in smrt. Boja med manekenkinim varnostnikom in neznancem, ki je preskočil ograjo in vdrl na lepotičkino ozemlje. Večkrat ustreljen v prsni koš je pristal v bolnišnici, kjer se še vedno v bori za življenje. A mu je še prej uspelo v oko zabosti varnostnika, ki pa naj bi že bil iz najhujšega.

