Varnostnik Kim Kardashian tik pred ropom bankrotiral

Pascal Duvier (43), telesni stražar hollywoodske starlete Kim Kardashian, je le 10 tednov pred ropom vložil vlogo za bankrot svojega podjetja. Podatki, ki so zdaj pricurljali v javnost, so sprožili že kar nekaj govoric in ponudili ljubiteljem teorije zarote kost za glodanje.

V času napada je bil Pascal v nočnem klubu, kjer sta se pod njegovim budnim očesom zabavali sestri Kim Kardashian, Kourtney in Kendall. Podjetje Protect Security, ki se je zdaj znašlo v tako v hudih finančnih težavah, da so sprožili postopke za insolventnost, je pod svojim okriljem imelo velika hollywoodska imena, kot sta Kanye West in skupina Black Eyed Peas.

Pascalovo podjetje naj bi imelo za 1,093.518 evrov dolga in naj bi bilo nesposobno plačati dolgove, v katere so zabredli. Dokumenti sicer ne razkrivajo, komu podjetje dolguje.

Sumljivo, da jo je pustil samo

Stražar je sicer vedno opažen v bližini resničnostne zvezdnice, a na usodni večer jo je pustil samo. Pascal je sicer storilcem zagrozil: »Imamo namige in sledi, našli vas bomo.« Duvier je v apartma, kjer je bila oropana Kim, prišel le dve minuti za tem, ko so roparji zbežali in s seboj odnesli več milijonov vreden izplen, med katerim je tudi zaročni prstan, ki ga je Kim podaril Kanye.

»Kar se je zgodilo v Parizu, je gotovo ena izmed najbolj bolnih stvari, kar sem jim bil priča. Imamo namige in sledi, našli vas bomo. Obljubim vam, spravili ste se na napačnega,« je zapisal na blogu. Mnogi pa mu očitajo, da jo je pustil samo in povsem brez varnosti.

Kim za dogodke ne krivi Pascala. Viri so razkrili, da se je v apartmaju počutila povsem varno in mu ne zameri, da jo je pustil samo. Za zdaj sicer nič ne kaže na to, da bi bil varnostnik vpleten v dogodke, čeprav zlobni jeziki že namigujejo na to.