Varal Cameron Diaz, zdaj še Jennifer Lopez

Ime si je ustvaril kot eden najboljših igralcev bejzbola, pa vendar je ime Alexa Rodrigueza odzvanjalo tudi daleč od športnih krogov, čeprav v precej manj laskavih tonih. Prešuštnik, prireditelj orgij, precejšnja baraba z velikimi črkami, so o njem pisarili tabloidi, ki so imeli s postavnim športnikom nenehno polne roke dela. Tudi ker mu je kljub slovesu uspelo omrežiti lepotice, kot so Kate Hudson, Cameron Diaz, Demi Moore in Madonna, čeprav nobeni ni uspelo spreobrniti serijskega ženskarja v zvestega moža. Do zdaj, ko se je zazdelo, da je naletel na pravo.



»Čudovita je. Ena najbolj pametnih oseb, kar jih poznam, ter izjemna mati. Imava se prelepo,« je A Rod zaljubljeno šepetal o Jennifer Lopez, ki ju je ljubezenska strelica povezala na začetku leta. Njuno razmerje je, vsaj na zunanji pogled, iz dneva v dan postajalo resnejše, že celo tako, da se ob koncu tedna nista več odpravljala na izlete le v dvoje, ampak tudi z njunimi otroki iz prejšnjih razmerij. Kot velika srečna družina. »Šokirana bo. A je vendar butasta, če misli, da ji je zvest,« se je zdaj oglasila Lauren Hunter, s katero naj bi športnik nasadil roge že Diazovi. Pred šestimi leti. In naj bi vse odtlej ostajal s Hunterjevo v vsaj občasnih seksualnih stikih.



Žgečkljive fotografije



Fitnes lepotica Lauren in Alex sta se spoznala 2011. A čeprav je bil tedaj še v razmerju z Diazovo, ga to ni ustavilo, da ne bi med rjuhe skočil tudi drugod. »Seksala sva, nato pa je šel s Cameron na podelitev MTV-nagrad,« je o njuni prvi skupni noči strasti dejala Lauren in dodala, da sta vse od tedaj vsake toliko ponovila divji paritveni ples. Pri čemer ju nikdar ni motilo, če sta se uradno videvala z drugimi. Še več, Rodriguez naj bi ji enkrat celo ponudil 20 tisočakov, če bi privolila v trojček med rjuhami z eno izmed njegovih nekdanjih deklet. A ga je še bolj kot seks v troje vzburjalo, če je dekle – ali dekleta – lahko zgolj opazoval med samozadovoljevanjem.



V ognju je dobro imeti več želez hkrati, očitno razmišlja. A Rod tudi še februarja, ko je njegova romanca z Lopezovo postala uradna, ni želel prekiniti stikov z Lauren. »Še februarja in marca me je vabil, naj grem z njim sem ali tja. Le teden dni, preden je razkril zvezo z Jennifer, me je povabil v Miami,« pravi Lauren in dodaja, da je za zvezdniški par izvedela šele iz tabloidov. A jim ni verjela, pa tudi Alex naj bi ji na vprašanje, ali je v tem kaj resnice, zgolj »pokazal jezik in se zakrohotal. Tako mi je pokazal, da je vse skupaj hlinjeno.« Čeprav ji je v sledečih tednih in mesecih, ko sta z Lopezovo po družabnih omrežjih delila romantične utrinke, moralo postati jasno, koliko je ura. A je privlačnost očitno premočna. V zvezi z Lopezovo ali ne, ves čas naj bi si skrivaj pisarila seksi sporočilca, včasih zabeljena z žgečkljivimi fotkami in celo kratkimi videoposnetki.



»Zamišlja si mene!«



Še prejšnji mesec naj bi Hunterjevo vabil, naj prileti na malce intime v Kansas City, kjer se je zadrževal. »Ko nisem utegnila, mi je – precej zabeljeno – pisal, da me pogreša,« sporočilce pa naj bi Hunterjeva celo pokazala tabloidom. Kot tudi drugo sporočilo iz sredine maja, ko jo je prosil, naj se posname med dotikanjem in mu pošlje posnetek. »Video, video! Želim te videti in slišati, ko doživljaš vrhunec!« ji je tipkal. Ob čemer je Hunterjeva še samozavestno pridala, da je prepričana, da ga Jennifer spolno sploh ne vznemirja – čemur verjetno oporeka velika večina svetovne moške populacije. »Mislim, da ga spolno ne vzburja in si, ko je z njo v postelji, zamišlja mene. Vem, kaj mu je všeč. Všeč so mu mišičaste ženske. Obožuje visoke pete in seksi spodnje perilo ali če si nadenem uniformo seksi učenke. Z njim počnem stvari, ki jih z nikomer drugim ne bi.«